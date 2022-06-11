'Hüküm zayıfa uygulandığı gibi kuvvetliye de uygulanırsa adalettir'

Geçenlerde TV haberlerinde bir Kur’an kursu görevlisinin yaramazlık yapan bir çocuğa elindeki çubukla cezalandırmak için ellerine vurduğunu gördük. Televizyonun çocuğa işkence yapıldığı haber yapması neticesinde o görevlinin derhal elleri kelepçelenip emniyete götürüldüğünü gördük. Bir Kur’an kursu yöneticisinin kanunda suç olmayan cezalandırmasının suç olarak kabul edilmesini ve aşağılanarak emniyet güçleri tarafından bir terörist gibi gözaltına alınmasına şahit olduk. Halbuki o ilin Kur’an kursunun, o ilin müftülüğü tarafından soruşturulması gerekirdi. Emniyetle, adliye ile hiçbir bağlantısı yoktu. Çünkü isnat edilen suç çocuğun hafif bir cezalandırılması idi. Kanunda hiçbir şekilde suç unsuru olacak bir hareket değildi. Görevlinin emniyet güçleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınması dine ve bütün din görevlilerine hakarettir. Din ve din adamlarına duyulan bir nefretin tezahürüdür. Bu gözaltı, halkın gözünde devletin ve değerli cumhurbaşkanımızın imajının sarsılması amaçlı operasyondur.

Bu gözaltıyı yapanlar haddi aşmışlar, üstlerine düşmeyen bir görevi yapmışlardır. Ortada bir yüz kızartıcılık olay yoktur.

Ama bir ay evvel Cumhurbaşkanına ve temsil ettiği devlete hakaret eden, iftira eden CHP İl Başkanı bir bayan yerel mahkeme tarafından 4 yıl 11 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezası Yargıtay tarafından onanmış olmasına rağmen hapis yatmadı. Bu hukukta bir çifte standart olduğunun ispatıdır. Suç zayıfta olduğu zaman derhal uygulandığının gücü ve makamı yüksek olanın, uygulamada uykuya yatıldığının ve görmezden gelindiğinin apaçık bir delilidir. Ben sade bir vatandaş olarak hukukun çifte standartta olduğunu kendimde gördüm. Bundan 6 yıl önce maliyeye 1000 TL borcum varmış, unutmuşum Maliye bana 6 yıl tebligat yapmayıp, 6 yıl sonra bu bin lirayı 5 bin TL olarak bana tebligat yaptı. Şimdi bu parayı yapılandırdım. Ayda 150 TL olarak emekli maaşımdan ödüyorum. Ama ülkemizde dört büyük futbol kulüp şirketinin 20 milyona yakın devlete borcu olduğu halde bu kulüplere hiçbir yapılandırma uygulandığını görmedim.

Yetkililerden biri devletin hukuk devleti olduğunu söylüyor bu mu hukuk devleti? Refah Partisi laikliği ihlal etti diye Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı halde failleri, suçları, mağdurları ve suçun işlendiği yer belli olduğu halde on aydır milletin hazinesinden bol sıfırlı maaşlarını alan meclisin lokantasından, kafesinden tıka basa yararlanan PKK’nın siyasi kolu olan HDP kapatılamamaktadır.

Sorarım o zata bu mudur hukuk devleti, bu mu zalimin elinden mazlumun hakkını almak?

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ülkeye ihanet ettiği halde allem edildi kallem edildi kurtarıldı ve şimdi mecliste yüzü kızarmadan oturuyor. CHP Genel Başkanı olan soyadını neden değiştirdiği bile sorulmayan Kemal Karabulut yani şimdiki adı Kemal Kılıçdaroğlu olan zat bir kaset olayı ile CHP’nin başına geçti.

Hatta adları kaset olayına karışan iki polis müebbet cezası ile cezalandırıldığı halde kaset olayı ile CHP’nin başına gelen zata hiçbir hukuki işlem yapılmadı, bu mudur hukuk devleti?

Kimse demokrasi bahanesi ile kendini aklamaya çalışmasın. Kimse ülkemizde hukuk olduğunu söylemesin.