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'Süresiz Nafakaya Adil Çözüm' Sempozyumu düzenlenecek

Akit'in sıkça gündeme getirdiği toplumun kangrene dönen yarası 'süresiz nafaka' için hukukçular konuyu irdeleyen bir sempozyum gerçekleştirecek.

25 Eylül 2018 Salı 21:34
'Süresiz Nafakaya Adil Çözüm' Sempozyumu düzenlenecek

Toplumu cinnete getiren süresiz nafaka zulmünü aylardır gündeme taşıyan gazetemiz Akit, konunun önemini ortaya koymasının ardından hukukçular da adil bir çözüm bulmak için konuyu irdeleyecek bir sempozyum gerçekleştirecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 'Süresiz Nafakaya Adil Çözüm Sempozyumu' düzenlenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde 30 Eylül Pazar günü saat 10:00 ile 14:30 arasında gerçekleşecek olan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Erol Ulusoy ve AMYO Müdürü Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy'un yöneteceği sempozyuma konuşmacı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Sevil Kartal, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu, Doç. Dr. Ebru Ceylan, Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça,  Avukat Serhan Gürsoy, Avukat Cavit Tatlı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu katılacak.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:34
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Süresiz Nafakaya Adil Çözüm Sempozyumu
  4. Yargıtay
  5. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Sevil Kartal
  6. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan
  7. Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
  8. Doç. Dr. Ebru Ceylan
  9. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça
  10. Avukat Serhan Gürsoy
  11. Avukat Cavit Tatlı
  12. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu
  13. Süresiz nafaka

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