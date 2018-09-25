Toplumu cinnete getiren süresiz nafaka zulmünü aylardır gündeme taşıyan gazetemiz Akit, konunun önemini ortaya koymasının ardından hukukçular da adil bir çözüm bulmak için konuyu irdeleyecek bir sempozyum gerçekleştirecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 'Süresiz Nafakaya Adil Çözüm Sempozyumu' düzenlenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde 30 Eylül Pazar günü saat 10:00 ile 14:30 arasında gerçekleşecek olan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Erol Ulusoy ve AMYO Müdürü Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy'un yöneteceği sempozyuma konuşmacı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Sevil Kartal, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu, Doç. Dr. Ebru Ceylan, Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, Avukat Serhan Gürsoy, Avukat Cavit Tatlı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu katılacak.

Süresiz nafaka ikinci evliliği de sarsıyor

'Nafaka terörü'nde cinnet noktası! Konu 'erkekler' olunca 'aileden sorumlu' bakanlık kılını kıpırdatmıyor

Nafaka arttırma davasına gelen eski eşin nişanlısından şok sözler: "Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz"

Mağdurlara müjde! 100 günlük icraat programında 'çocuk haczi' ve 'süresiz nafaka' da var

Nafakazedeler: Artık dayanacak gücümüz kalmadı!

Akit'in haberleri meyvesini verdi! Taslak hazır: Süresiz nafaka tarih oluyor

Süresiz nafaka bel büküyor!

'Nafaka değil adalet dağıtılsın'

Süresiz nafaka böbrek sattırıyor

Bakan Gül'ün açıklamasının ardından nafaka mağdurlarından ilk yorum: Süre hala istismara açık