Hukukçular ve STK’lar: Brunson vakasından ders çıkarılsın! Misyonerlik suç sayılsın

Türkiye’de Hristiyanlığı yayma adı altında hem misyonerlik hem ajanlık yapan Brunson gibi karanlık tiplere misyonerlik suç kapsamında olmadığı için dokunulamıyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde tehdit unsuru olarak tanımlanmasından 2005’te vazgeçilen misyonerlik faaliyetlerinin hem dini hem milli değerlerimize tehdit oluşturacak seviyeye geldiği görülüyor. Ankara başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde kol gezen misyoner ‘Brunsonlar’, Doğu ve Güneydoğu’da da sinsi yapılanmalarla ülkemizin dini yapısını bozmak için çabalıyor. Misyonerliğin suç teşkil ettiğine ve Türkiye’de yasal yaptırımının olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, din kisvesi altında toplumumuzun değerlerine kast eden karanlık şahısların tespit edilip ağır hükümlerle yargılanmaları gerektiğini söylüyor.

Yasal boşluktan her yerdeler

Avukat Yaşar Gürkan, “Misyonerlikle ilgili özel cezai müeyyide olmalı, istihbarat birimleri de misyonerlerin tespiti için derin çalışmalar yürütmelidir” dedi. ABD’li Papaz Brunson’ın 20 yıldır ülkemizde misyonerlik yaptığını hatırlatan Yaşar Gürkan, “Bunun gibi Türkiye’de binlerce misyonerlik faaliyeti yürüten şahıs var. Sokak aralarında dahi kilise-dükkanlar açarak çeşitli kılıflar arasında korkunç bir şekilde organizasyonlar yürütüyorlar. Maalesef özellikle Müslüman Türk gençlerini geleceğe yönelik tatlı vaatlerle kandırıyorlar ve bu şekilde milletin dinini ellerinden alıyorlar. Medyada yer alarak radyo yayıncılığı bile yapıyor, bedava İncil dağıtıyorlar. Güneydoğu kentlerinde daha da fazlalar. Gençlerimizi bir taraftan terörle diğer taraftan misyonerlerle kıskaca alan bu karanlık yapılara karşı devletimizin harekete geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gürkan, “Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Misyonerlikten ala suç mu olur? Konu, ayrı bir müşahhas madde olarak da yürürlüğe sokulabilir. Her ne olursa olsun hukuki ve cezai müeyyideye raptedilmelidir misyonerlik” şeklinde konuştu.

Misyonerlik ve ihanet bir arada

İlahiyatçı yazar Ali Eren, misyonerliğin ciddi zararlar oluşturduğuna vurgu yaptığı açıklamasında, “Misyonerler suç olmadığı için önleri açık şekilde daha fazla içimizde dolaşıyorlar, sadece Hristiyanlık propagandası yapmakla kalmıyor, Brunson hadisesinde görüldüğü gibi ihanet de ediyorlar” dedi. “Brunsonların önünü mevcut yasal zemin açıyor” ifadesini kullanan Ali Eren, “Mütekabiliyet esaslı olarak da düşünecek olursak Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yasaklanması gündeme gelmişken, başörtüsünü yasaklıyorlarken, peçe takanlara cezalar uyguluyorlarken biz de misyonerliğin serbest bırakılması çok ama çok büyük bir yanlıştır. Bunun manası bana göre ‘Buyrun propagandanızı yapın ve bizim milletimizi dilediğiniz kadar Hristiyan yapın’ demek olur. Suç olmadığı için önleri açık şekilde daha fazla içimizde dolaşıyorlar, sadece Hristiyanlık propagandası yapmakla kalmıyor ve ihanet de ediyorlar. Papaz Brunson vakasında da görülen şey budur” şeklinde konuştu.

Kur’an öğreten bile hapisteyken...

Eren, şöyle devam etti: “Brunson hem misyonerlik hem de ajanlık yapıyordu. Misyonerlikle birlikte yapılan diğer hain eylemler de görünmez kılınıyor yahut o karanlık eylemlere ‘dini propaganda’ kılıfı geçiriliyor. Kur’an eğitimi verdiği için 28 Şubat sürecinde tutuklanan ve hâlâ cezaevlerinde tutulduğu bir ülkede oluyor bunlar bir de... Asla tasvip edilecek bir durum değildir bu. Her konuda gündeme gelen referandum konusu böyle bir hususta gidilse halk kesinlikle yüzde 99 ‘misyonerlik yasaklansın’ diyecektir. “