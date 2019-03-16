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Hukuk ve adaletin insanın ahlaki gelişimine katkısı söyleşisi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı çalışma kapsamında,IYAŞ Selçuklu Ortaokul öğrencilerine yönelik, hukuk ve adaletin insanın ahlaki gelişimine katkısı, sosyal yaşam üzerinde etkisi ile toplumsal düzene katkısı söyleşisi yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:32
Hukuk ve adaletin insanın ahlaki gelişimine katkısı söyleşisi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı çalışma kapsamında, IYAŞ Selçuklu Ortaokul öğrencilerine yönelik, hukuk ve adaletin insanın ahlaki gelişimine katkısı, sosyal yaşam üzerinde etkisi ile toplumsal düzene katkısı söyleşisi yapıldı. Söyleşide bir öğrencinin yönelttiği sokak hayvanları katliamı, işkence ve eziyetleri karşısında yaptırımlar sorusu söyleşiye damga vurdu.

 

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç’in talimatıyla, hukuk ve adalet kavramlarının önemini seçmeli derslerde tanıtmak amacıyla düzenlenen programa, Cumhuriyet Savcısı Filiz Şenol, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Durmuş Deniz Karaoğlanlı ve Zabıt Katibi Rüveyda Günaydın katıldı.

 

Sohbet havasında gerçekleştirilen programda, sosyal adalet ve hukuki düzenin anlatıldığı öğrenciler, sokak hayvanları konusunda yapılan katliam, işkence ve eziyetler karşısındaki yasal yaptırımları sordular. Yöneltilen soru karşısında, öğrencilerin hassasiyeti dolayısıyla teşekkür eden Cumhuriyet Savcısı Filiz Şenol, bu konuda devam eden yasal mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yaptı.

 

Etkinlik, soruların sorulara verilen cevapların ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:32
  1. Isparta
  2. fotoğraf

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