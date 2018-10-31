Hukuk sistemi kökten değişmelidir

Alaaddin Kısa/KONYA

Türk Hukuk Sistemi Batı tarafından dayatılmış kanun ve kurallardan oluşmaktadır. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde dayatmacı Batı, kurallarını zorla kabul ettirmeye başlamıştır.

Koskoca Osmanlı Devletinin temellerini Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı ve Kanuni Esasi ile yıkan batı ve köleleri İttihad Terakkiciler, Jön Türkler yeni Türk Devletinin kuruluş aşamalarında da baş rolü oynamışlar ve Birinci Meclis Ruhunu suikastlarla yok edip kendi istedikleri tarzda bir meclis oluşturmuşlardır. Batıcılar Milletin Ruhuna aykırı Kanun ve Kuralları yavaş yavaş Milletin Bağrına hançer gibi saplamışlardır.

Kuracakları Vesayet Sisteminin en önemli ayaklarından biri olan Üst Yargı Organlarını da Batı Sistemine uygun tarz da inşa etmişlerdir. Vesayet Odaklarının inşası sonucu olan bu sistem her zaman Milleti ezme ve sindirmeye yönelik darbe ve operasyonlar yapmada baş rolü oynamışlardır. Milleti sonsuza kadar köle yapmak isteyen bu sisteme kim müdahale etmek isterse ya idam etmişler yahut da iktidardan darbe yoluyla uzaklaştırmışlardır.

Ama Milletin Adamları Vesayet Sistemine karşı mücadelelerinden vazgeçmemişler ve gerçekten iktidar olabilmeye çalışmışlardır. Göstermelik kukla iktidarlar dönemi 15 Temmuz Darbesi ile devam ettirilmek istenmiş ve Milletin İstiklal Mücadelesi ile yer ile yeksan olmuştur. İstiklal gayesiyle şehit olan milletin evlatları iradelerini ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemini tesis etmişlerdir. Ancak bu Yönetim Sistemi de yamalı bohça gibi eski yönetim sisteminin üzerine bina edildiği için her yerden arıza vermektedir.

En büyük sorunlardan birisi de ittifak mecburiyetidir. Türkiye koalisyonlardan bıkmış bir devletken ne yazık ki o günlere yeniden dönmüştür. Bu sistemdeki en büyük eksiklik Başkanın iradesinin Meclise takılmasıdır. Meclisin etkisi az olsa da en son kendisinin fesih olmasına razı olarak sistemi tıkayabilmesidir.

Bunun yanında en büyük engellerden biri de Danıştay’ın idarenin iradesini ortadan kaldırabilmesidir.

Danıştayda birçok değişiklikler yapılmasına rağmen hâlâ vesayet odaklarının anlayışı gereği işlemler yapılabilmektedir. Başkanlık sisteminin kuruluş gayesi hızlı kararlar alınabilmesidir. Eski günlerin hatırası Yüksek Yargı Organları yamalı bohçalı hukuk sistemimizin en önemli unsurlarıdır. Aslında Başkanlık Sistemi oluşturulurken yapılması gereken Danıştay’ın yetkilerini kısıtlamak olmalıydı.

Ancak bu yapılmadı ve Yüksek Yargı Organları ayak bağı olmaya devam ediyorlar.

Milletimiz bu yüksek yargı organlarının kararlarını kabul etmiyor.

Esasında Milletten uzak kararlar alan bu organların kaldırılmasını ve kökten değişiklikler yapılarak Milletin değerlerine uygun kurum ve kuruluşlar oluşturulmasını isteme zamanı gelmiş bulunuyor. Daha ne kadar tokat yiyeceğiz bu kurumlardan ...Tam ileri atılacağız yeni bir engel çıkartıyorlar ve bölücülük yapıyorlar....

Neticeten Türk hukuk sistemi yamalı bir bohça gibi ne kadar uğraşsanız da açık vermeye devam ettiği için bu hukuk sistemini kökten kaldırarak Milletin değerlerine uygun bir hukuk sistemi kurmalıyız.

Gerçekten bağımsız olabilmemiz için bundan başka çıkış kapısı bulunmamaktadır.