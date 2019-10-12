Hukuk okumak isteyen öğrenciler dikkat! Sınır yukarı çekildi

Adalet Bakanlığı, yargı reformu kapsamında hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının yukarı çekildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yargı reformunun önemli hedeflerinden biri de hukuk eğitiminde kalitenin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda YÖK, hukuk fakültelerine girişte aranan en düşük başarı sırasını 190 binden 125 bine çekti. 2020’den itibaren uygulanacak yeni düzenleme gençlerimize hayırlı olsun."