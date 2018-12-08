Hukuk öğrencileri KDK'yı ziyaret etti

ANKARA(AA) - Bir grup hukuk fakültesi öğrencisi, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret ederek, hukuk alanında inceleme, araştırma ve karar yazım süreçleri konusunda bilgi aldı.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan "Eğitim Öğretim ve Bilimsel Çalışmalar Yürütülmesi Amacıyla İş Birliği" protokolü kapsamında, inceleme, araştırma ve karar yazım süreçlerine ilişkin uygulamayı yerinde görmek amacıyla kurumu ziyaret etti.

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, karar alma sürecine ilişkin ve tavsiye karar önerisi hazırlanması süreci hakkında öğrencilere bilgi aktardı.

KDK’nın vatandaşların problemlerine bakış açısını, tavsiye karar örneklerinin müzakere aşamasını, çözüm arayışlarını ve çözüm yöntemlerini uygulamalı öğrenmek amacıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında toplanan müzakere heyeti görüşmelerine katılan öğrenciler, başvuruların onaylanma aşamasını yerinde gözlemledi.