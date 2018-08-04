Hukuk mühendislik mimarlık tıp ve öğretmenlik başarı sırası genişletildi Yeni başarı sıralama nası oldu?

YÖK’ten üniversite tercihi yapacak öğrenci adaylarına son dakika puan ve başarı sıralaması genişlettik açıklaması gelmişti. YÖK Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarını genişletti. Peki hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik başarı sarılaması yeni hali ne oldu?

Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları * - En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları - En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları - En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları** - En düşük 300 bininci (300.000)

*: (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

Buna göre iki aşamalı ve 18 puan türü olan sınav sistemi için belirlenen barajlar, yeni sisteme göre simule edildi. Geçen yıl 40 bin olan tıp barajı bu yıl 50 bin, 150 bin olan hukuk barajı 190 bin olarak belirlendi. Yine geçen yıl 240 bin başarı sıralaması barajı olan mühendislik 300 bin, mimarlık için 200 bin başarı sıralaması barajı da 250 bin olarak simule edildi. Öğretmenlik programları ise 240 binden 300 bine kaydırıldı. YÖK, ön lisansa 338 bin 176, lisansa 471 bin 375, özel yeteneğe 30 bin 735 olmak üzere toplamda üniversitelere 840 bin 286 kontenjan ayrıldı.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin YSK takvimine göre, YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2018

Yeni sistemde puan türleri de değişti. Geçen yıl 18 puan puan türü vardı. Sadeleştirme adı altında bu puan türleri bu yıl 5’e indirildi. Geçen yıl dört MF puan türü varken, bu yıl sadece SAY puan türü var.