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Adalet Bakanlığı hakim savcı avukat noter mesleki yeterlilik sınavı ne zaman?

Hukuk mezunlarına meslek öncesi yeterlilik sınavı geliyor.Hukum mezunu adaylar yeterlilik düzeyine göre alan seçmiş olacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına gireceğini söyledi. Peki Hakim savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak? Hakim savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavının yapılacağı tarih belli mi? Bakan bu konuda ne dedi?

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
Adalet Bakanlığı hakim savcı avukat noter mesleki yeterlilik sınavı ne zaman?

Hukuk mezunlarına meslek öncesi yeterlilik sınavı geliyor.  Hukum mezunu adaylar yeterlilik düzeyine göre alan seçmiş olacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına gireceğini söyledi. Peki Hakim savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak? Hakim savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavının yapılacağı tarih belli mi? Bakan bu konuda ne dedi?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim, savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakim ve savcı yardımcılığının, mesleğe daha iyi, tecrübeli, donanımlı hazırlanmayı sağlayacağını vurgulayan Gül, konunun, hakim ve savcıların, mahkemelerin iş yükünü de hafifletecek bir model olarak gündemlerinde bulunduğunu bildirdi. Hakim ve savcı yardımcılarının, hakim ve savcıların nezaretinde bazı işlemleri yapacağını kaydeden Gül, bu sürede tecrübelerin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

“Mesleki yeterlilik sınavı düşünüyoruz”

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Gül, hakim ve savcı yardımcılığında belirli bir süre öngördüklerini, bu sürede teori ve pratiğin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti. Adalet Bakanı Gül, hukuki ve mesleki yeterlikle ilgili öngörülen sistem hakkında şu görüşlerini paylaştı: "Mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşünüyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı ne olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava girecek. Bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşünüyoruz. Strateji belgemizle beraber bu konuda da önerileri alıyoruz. Kamuoyunda da büyük destek gördük. Bunun yargıya güveni ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz."

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
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