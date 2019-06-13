0553 313 94 23

Hukuk kuruluşlarından İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı deniz ablukasına tepki

- Filistinli ve İsrailli hukuk kuruluşları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararını kınadı

13 Haziran 2019 Perşembe 22:07
Hukuk kuruluşlarından İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı deniz ablukasına tepki

GAZZE (AA) - Filistinli ve İsrailli hukuk kuruluşları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararına tepki gösterdi.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH) ve Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararı "toplu cezalandırma" şeklinde değerlendirilerek, bu kararla sivillerin haklarının ihlal edildiği, geçim kapılarının tehdit altına alındığı belirtildi.

İsrail'in bu yıl üçüncü kez Filistinli balıkçıların denize açılmasını, geçimlerini kazanmasını yasakladığı aktarılan açıklamada, avlanma mesafesinin yıl başından bu yana 15 kez değiştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail deniz güçlerinin balıkçılara gerçek mermiyle ateş açtığı, teknelerine ve ekipmanlarına el koyduğu, bu durumun yaralanmaların yanı sıra balıkçılıktan geçimini kazanan binlerce aileye büyük maddi zararlar verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bu karara gerekçe olarak helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını göstermesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek dün Gazze Şeridi üzerinde kapsamlı deniz ablukası uygulama kararı almıştı.

Ordu tarafından yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu kapsamlı ablukanın ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağı ifade edilmişti.

Sık sık avlanma mesafesini değiştiren İsrail yönetimi son olarak salı günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı almıştı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:07
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suriyeliler, Türkiye için büyük bir fırsat"
    1. "Suriyeliler, Türkiye için büyük bir..
    2. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    3. Yemenliler BAE'nin karargah olarak..
    4. Neo-Nazi internet sitesi Müslüman..
    5. Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
    6. "İstanbullunun iradesi gasp edildi"
    7. Arap koalisyonundan Umman..
    8. Kanada’daki İslami organizasyonlara..
    9. Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam..
    10. Bülent Arınç'tan Saadet Partisi..
    11. ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan..
    12. Babalar Günü’ne özel kampanya
    13. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    14. Hukuk kuruluşlarından İsrail'in..
    15. "Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim"
    16. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    17. Sivas'ta sağanak
    18. Ağaca düşen yıldırım karı kocayı..
    19. Real Madrid, en pahalı transferi..
    20. İSKİ’den İmamoğlu’nun iddialarına yanıt
    21. ABD'den açıklama: Bu saldırılar..
    22. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Umman..
    23. Süper Lig'de Arda Turan bombası patlıyor
    24. Konya'da kaçak silah operasyonu
    25. Van’da 2 terörist etkisiz hale..
    26. Bu ne ahlaksızlık! Bu ahmak kadın..
    27. Sele dayanamayan istinat duvarı..
    28. Bahçede iş yaparken yıldırım düştü,..
    29. Balıkesirspor'da 5 futbolcuyla..
    30. Isparta’da zehir tacirleri tutuklandı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu