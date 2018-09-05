Hukuk fakültesi 5 yıl mı oluyor?

Hukuk fakültelerindeki eğitimle ilgili Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten YÖK’e kritik bir başvuru yaptı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay’a yaptığı başvuruda hukuk fakültelerinde lisans eğitimin dört yıldan beş yıla çıkarılmasını istedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, YÖK’ün Yargıtay’ın bu taleplerini en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandıracağını ümit ettiğini belirterek, gazetecilere şunları söyledi: Bir hukukçunun insan sevgisi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak objektif olması, analitik düşünme ve sorgulama yeteneğinin bulunması, olayları kuşkuyla süzebilmesi gerekir Kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyacımız var. İyi hukukçular yetiştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkına olmalıyız. Hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin beş yıla çıkması birinci sınıfta hukuk sosyoloji, hukuk felsefesi, hukuk tarihi yanında Türkçe dilbilgisi derslerinin zorunlu olmasının hizmet kaliteli bakımından yararlı olacağını düşünmekteyim”