Hukuk devletinin gereğini yaptınız Sayın Akpınar!

Ahmet Ar

Provokatör Uğur Dündar’ın programına konuk olan gözden düştükleri için yollara düşen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, darbe çığırtkanlığı yaptıkları için savcılık tarafından ifadeleri alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar . Yurtdışına çıkış yasağı da koyuldu!..

Programda dem vuruyorlardı, “hukuk devleti olmak zorundayız” diye.. İşte Türkiye Hukuk devletinin savcıları çağırdı onlar da ifade verdiler!.. İşte böyle hukuk işliyor güzel memleketimde Bay Metin ve Bay Müjdat!..

Siz siz olun gözden düşünce böyle ortalığa saçılmayın!.. Sonra tıpış tıpış ifade vermeye gidersiniz, söyliyim?!