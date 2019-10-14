Hudut bilmezler Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Hudut bilmezler" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Ahmet Feyzioğlu Aklı –başında- olan, belâ üstüne koşmaz; Son bir “Türk” yaşadıkça, bu bayrak yere düşmez! Adalet kantarında İslâm hukuku şaşmaz. Gemsiz-yularsız atı sürme hudutlarıma! * Baş koyacak omzumuz, saracak kucağımız Mazlûma sığınaktır; evimiz ocağımız. Yersiz yurtsuz kalana “açık” dört bucağımız; Zînhâr kötü niyetle girme hudutlarıma! * Putu, danası gibi el hanında beslenip Frenk yosması gibi boyalanıp süslenip Balon uçuruldukça, çocuk gibi hislenip Dangalakça hayâller kurma hudutlarıma! * Harâbâttan tutulan bir ışık huzmesiyle Bilumum mankurtuyla, it-ullah süzmesiyle Haçlı silahlarıyla, Siyonist çizmesiyle Satılmış ayakları vurma hudutlarıma! * Efsûnlu ananaslar “Portakallar” ve muzlar… Yer; kudurur, dahilî ve haricî domuzlar. Dört kıtanın yükünü “Türk Milleti” omuzlar; Topla mür itlerini, varma hudutlarıma! * Aslan gibi kükrerim, koç misali süserim, Şimşeklerle çakarım, samyeliyle eserim. Balta ile doğrarım, zülfekarla keserim; Ayrıkotu olup da sarma hudutlarıma! * Frengistan’a kaçıp “bırakanlar eşini” Bırakın ey hâinler, bu milletin peşini! Domuzla sentezleşmiş mahlûkların leşini Orduma hedef edip serme hudutlarıma!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.