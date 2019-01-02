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Hudeyde'deki Sevra Hastanesi'ne günde bin hasta geliyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:26
Hudeyde'deki Sevra Hastanesi'ne günde bin hasta geliyor

ADEN (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Es-Sevra Hastanesi'ne günde yaklaşık bin hasta başvuruyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki ana hastane olması nedeniyle Hudeyde'nin merkezindeki Sevra Hastanesi'nin günde yaklaşık bin hastayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, DSÖ'nün, Dünya Bankası işbirliğiyle hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve oksijen tüpünün yanı sıra ayda 1,8 milyon litre su ve 30 bin litre yakıt yardımı yaptığı aktarıldı.

DSÖ'den daha önce yapılan açıklamada, Hudeyde'nin sağlık açısından ülkedeki en kötü bölge olduğu ifade edilerek, kentteki çatışmaların şiddetlenmesiyle tehlikenin her geçen gün arttığı uyarısında bulunulmuştu.

Hudeyde'de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, kentte yetersiz beslenme oranlarının çok yüksek olduğu kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:26
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