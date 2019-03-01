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Hudeyde'deki saldırıda 5 çocuk öldü

Yemen ordusu, Husilerin El-Hudeyde kentinde topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 5 çocuğun öldüğünü duyurdu.

01 Mart 2019 Cuma 02:39
Hudeyde'deki saldırıda 5 çocuk öldü

Yemen ordusu, Husilerin El-Hudeyde kentinde topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 5 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta'nın batısında yer alan Aşağı en-Nasır Mahallesi'nde topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 2'si aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetti.

Açıklamada, bir top mermisinin bir grup çocuğun bulunduğu alana düştüğü ve çocukların olay yerinde yaşamını yitirmesine neden olduğu kaydedildi.

Husilerden saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Husilerin 19 Şubat'ta Tuhayta'da bir semt pazarına düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 4 kişi ölmüştü.

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 02:39
  1. El Hudeyde
  2. Et-Tuhayta
  3. Husiler

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  • İstanbulİstanbul3 sa önce
    İran güdümlü bölücü terör örgütü husileri kınıyorum Türkiye de son günlerde bu vahşi terör örgütü ülkede ki İran güdümlü lobiler sayesinde masum gösterilmeye çalışılıyor devlet kadrolarınada Ergenekon cu gruptan sonra. Nasıl feto geldi şimdi ise hamaney cilar devlete sürekli Kemalizm ve fetoyu bilinçli şekilde kınayarak devlete sızmaya çalışıyorlar unutmayın Mekke'deki baskında yıllar önce olmuştu yine husiler ve İran fitnesi

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