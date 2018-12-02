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Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan siviller zor durumda

BMMYK, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak, Hacce kentine sığınan Yemenlilerin, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu

02 Aralık 2018 Pazar 20:15
Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan siviller zor durumda

HACCE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak, Hacce kentine sığınan Yemenlilerin, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

BMMYK Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, haziran ayından bu yana Hudeyde'de yaşanan çatışmalardan kaçan 6 bin 500'den fazla ailenin Hacce kentine bağlı Abes ilçesine sığındığı belirtildi.

Abes'e sığınan ailelerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edilen açıklamada, bu ailelere 3 bin 200 barınak sağlanması için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Yemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti uzun süredir çatışmalara sahne oluyor.

Çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk ederek çeşitli kentlere sığınmak zorunda kaldı.

- Dünyanın en büyük insanlık dramı Yemen'de yaşanıyor

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir devam eden savaş ülkeyi büyük bir insani krizle baş başa bırakmış durumda. BM verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:15
  1. Hacce
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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