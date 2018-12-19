Hudeyde'deki ateşkes "ihlal" suçlamaları gölgesinde devam ediyor

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ilan edilen ateşkes, taraflardan yapılan karşılıklı "ihlal" suçlamalarının gölgesinde ikinci gününe girdi.

Yemenli taraflar, İsveç'te varılan anlaşma gereği salı gecesi yerel saatle 00.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkese bağlı olduklarını belirtiyor. Doğruluğu henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen karşılıklı ihlallerin ise sınırlı olduğu görülüyor.

- Taraflardan karşılıklı "ihlal" suçlamaları

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, Hudeyde'deki Gelişmiş Askeri Operasyon Merkezi Koordinasyon Birimi en az 6 cephede Husilerin ateşkesi ihlal ettiğini gözlemledi.

Husilerin Hudeyde'nin kuzeyindeki El-İsa Köyüne 10 kilometre mesafede bulunan bölgeye saldırı gerçekleştirdiği, sadece El-Cebeliye semtine 45 havan topu attığı ancak hükümete bağlı güçlerin ateşkese bağlı kalarak bu saldırılara karşılık vermediği ileri sürüldü.

Öte yandan Husiler ise ateşkese bağlı kaldıklarını savunarak hükümet güçlerini çeşitli ihlallerde bulunmakla suçladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının Husi Sözcü Yahya Seri'ye dayandırdığı habere göre, hükümet güçleri Hudeyde'deki bazı bölgelere saldırılar düzenledi. Seri, "İhlallere rağmen ateşkese bağlı kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonu da Eş-Şebab İlçesi, Hudeyde Üniversitesi'nin bulunduğu bölge ve Hudeyde Havaalanı'nın doğusu gibi bazı yerlere saldırılar düzenlenerek ateşkesin ihlal edildiğini iddia etti.

Yemen'de savaşan taraflar dün de (ateşkesin birinci günü) karşılıklı olarak birbirlerini Hudeyde'de yürürlüğe giren ateşkesi "ihlal" etmekle suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, kentte ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını söylemişti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkes için gereken denetim mekanizmasının bir an önce konuşlandırılmasını istediğini aktarmıştı.

Guterres, İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan ve 13 Aralık'ta sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de salı gecesi yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girmişti.