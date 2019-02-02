0553 313 94 23

Hudeyde'de şiddetli çatışma

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:44
Hudeyde'de şiddetli çatışma

YEMEN (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin hükümet güçleri mevzilerine saldırı düzenlemesi sebebiyle taraflar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Dün gece başlayan çatışmalarda Husilerden ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mehcemi, koalisyon güçlerinin de Husilere ait silah deposunu vurduğunu aktardı.

Mehcemi, Husileri, 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da geçen hafta yayınlanan habere göre, hükümete bağlı askeri yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin duyurulduğu 18 Aralık'tan bu yana Husilerin Hudeyde vilayetinde gerçekleştirdiği 745 ihlal sonucunda 51 sivilin hayatını kaybettiği, 370 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:44
  1. Hudeyde
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    1. Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    2. Skandal olay! 4 yaşındaki çocuğuna..
    3. Venezuela'daki hükümet ve muhalefet..
    4. Yelken: TYF Kış Kupası
    5. Hudeyde'de şiddetli çatışma
    6. Ürdün bin 300 parça tarihi eseri..
    7. İngiliz basınının Venezuela haberleri..
    8. Chelsea sahasında farklı kazandı
    9. MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları
    10. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    11. Türk vatandaşına idam kararı!..
    12. Bayern Münih, Leverkusen..
    13. Rejimin bombalaması sonucu hasar gören..
    14. "Boynumuzu eğik bırakmayın"
    15. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
    18. Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi!..
    19. İsrail'in ekim ayında şehit ettiği..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi