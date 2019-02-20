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Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4 sivil öldü

20 Şubat 2019 Çarşamba 02:08
Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4 sivil öldü

ADEN (AA) - Yemen'in Hudeyde ilinde Husilerin düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 4 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri'nin Twitter hesabından yayımlanan açıklamaya göre, Husiler Hudeyde ilinin güneyindeki Et-Tahita ilçesinde yer alan halk pazarına topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'de tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yürüttüğü görüşmeler hakkında bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, görüşmelerin ivme kazandığını belirterek, Yemen hükümeti ve Husilerin askeri güçlerini liman kenti Hudeyde'den bugün ya da yarın çekmeye başlayabileceğini kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 02:08
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  3. saldırı
  4. Yemen

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