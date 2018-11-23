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Hudeyde'de BM'nin liderlik rolünü üstlenmesi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM'nin Hudeyde'de liderlik rolünü üstlenmesi konusunda detaylı müzakerelere katılma konusunda anlaştığını bildirdi

23 Kasım 2018 Cuma 22:17
Hudeyde'de BM'nin liderlik rolünü üstlenmesi

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM'nin Hudeyde'de liderlik rolünü üstlenmesi konusunda detaylı müzakerelere girme konusunda anlaştığını açıkladı.

Griffiths, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın ardından büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyan, Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Hudeyde'yi ziyaret etti.

BM Özel Temsilcisi ziyarete ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Buradan size duyuruyorum. BM'nin Hudeyde Limanında ve daha geniş kapsamda liderlik rolü üstlenmesi için Yemenli taraflarla detaylı müzakerelere girmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Tüm liderleri ve devlet başkanlarını kentte barışı muhafaza etmeye çağırdıklarını kaydeden Griffiths, üstlendikleri bu rolün insani yardım hattını koruyacağına, limanın kapasitesi ve etkinliğini artırmaya yönelik uluslararası çabaya katkısı olacağına inandıklarını belirtti.

Dün Husilerin lideriyle görüştüğünü hatırlatan Griffiths, bunun sivil hayatları korumak için temel bir adım olduğunu vurgulayarak, tüm tarafları çok yakın bir zamanda İsveç'te müzakereleri yeniden başlatmak için bir araya getirmeyi planladığını ve temenni ettiğini kaydetti.

Hudeyde'de üst düzey yöneticiler tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandıklarına da değinen Griffiths, Hudeyde ziyaretinde sivillerin korunmasına nasıl katkıda bulunulabileceğinin doğrudan incelenmesi için kendisine BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Dünya Gıda Programı Yemen Direktörü Stephen Anderson'un eşlik ettiğini belirtti.

- Yemen'de diyalog çabaları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra geçen eylülde Cenevre'de yapılması planlanan istişare toplantıları da Husilerden katılım sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

- Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği ülkede her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:17
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  2. Hudeyde
  3. Husi
  4. Martin Griffiths

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