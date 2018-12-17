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Hudeyde'de ateşkese saatler kala çatışma sürüyor

Gece ateşkesin başlayacağı Yemen'in Hudeyde kentinde Husiler, intihar saldırısı girişiminde bulundu. Hükümet güçlerince püskürtülen saldırı sonrası çıkan çatışmada 150'yi aşkın militan öldü ve yaralandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:35
Hudeyde'de ateşkese saatler kala çatışma sürüyor

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkese saatler kala hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada onlarca Husi öldü.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Tugayı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde ilerlemek isteyen Husiler, intihar saldırısı girişiminde bulundu.

Hükümet güçlerine bağlı Amalika Tugayı ile Zeranik Tugayı'nın, saldırıyı püskürttüğü ve Husilerin elindeki silah ve mühimmatlara el koyduğu ifade edildi.

Çatışmalarda Husilerden yaralı ve ölü sayısının 150'yi geçtiği bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereğince, bu gece yerel saatle 00.00 itibarıyla Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girecek.

-Sana'da üst düzey askeri yetkili öldürüldü

Taiz Askeri Komutanlığı Manevi Rehberlik Bölümü Başkanı Albay Abdulbasıt el-Bahr, yaptığı açıklamada, Taiz Cephesi Komutanlığı Askeri Mühendislik Bölümü Başkanı Tuğgeneral Tahir Hamid eş-Şerabi'nin, Husilerin dün gece Nehem cephesinde düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bahr, Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için yaklaşık iki ay önce Nehem cephesine geçen Şerabi'nin, ilçede mayın temizleme çalışması sırasında düzenlenen saldırı neticesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:35
  1. ateşkes
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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