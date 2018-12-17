0553 313 94 23

Hudeyde'de ateşkese bir gün kala tansiyon yükseldi

Yemen'in Hudeyde ilinde gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar alevlendi

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
Hudeyde'de ateşkese bir gün kala tansiyon yükseldi

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkese bir gün kala hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi.

İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereği gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Hudeyde'nin güneyinde çatışmalar hız kazandı.

Kentin güneyindeki 7 Temmuz semtinde ikamet eden Kemal Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede dün akşam saatlerinden sabaha kadar aralıksız çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Abdulgani, sabah saatlerinde bir süre duran çatışmaların çok geçmeden yeniden başladığını ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir askeri yetkili de Husilerin hükümet güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığını söyledi.

Yetkili, "koalisyon güçlerinin yokluğundan istifade eden Husilerin, imzalanan herhangi bir anlaşmayı ihlal etme çabasında olduğunu" öne sürdü.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise hükümet güçlerinin, Hudeyde kentindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberde ayrıca hükümet güçlerinin bir gıda fabrikasına düzenlediği saldırı sonucu fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
  1. ateşkes
  2. çatışmalar
  3. Hudeyde
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolar
    3. CHP'nin İstanbul adayı Salı günü belli..
    4. Masonlardan kripto FETÖ’cülere loca
    5. "Konut alan yabancı, eşyasına 4,5..
    6. Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Kanser hastasıyla uyuşturucu sevkiyatı
    8. İşgalci İsrail 'zulüm yasasını' onayladı
    9. "Sakin Şehir" Şavşat, kışın bir başka..
    10. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlara..
    11. Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dev imza
    12. Kısa vadeli dış borç gelişmeleri
    13. Dünyada 2018 böyle geçti (3)
    14. Dünyada 2018 böyle geçti (1)
    15. Dünyada 2018 böyle geçti (4)
    16. Dünyada 2018 böyle geçti (2)
    17. Netanyahu'nun oğlunun Facebook hesabı..
    18. "Rüştü Dede" evini müzeye çevirdi
    19. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı,..
    20. ASELSAN'dan 194,6 milyon dolarlık..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar