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Hudeyde'de ateşkes ihlali

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:04
Hudeyde'de ateşkes ihlali

SANA (AA) - Yemen hükümetine bağlı askeri yetkililer, Husilerin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu Hudeyde vilayetinde 51 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümete bağlı askeri yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin duyurulduğu 18 Aralık'tan buyana Husilerin Hudeyde vilayetinde gerçekleştirdiği 745 ihlal sonucunda 51 sivilin hayatını kaybettiği, 370 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Husiler, vatandaşların evlerini ve halka açık alanlarla birlikte askeri üsleri hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsmi açıklanmayan askeri bir yetkili, Stockholm Anlaşması'nın başarısız olmasının ana faktörünün Husiler olduğunu belirterek, "Sürekli bir şekilde mevzilerini güçlendirmek için mayın döşeyip hendek kazıyorlar." dedi.

Söz konusu yetkili Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e, ihlallerin ivedi bir şekilde sona erdirilmesi, Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan anlaşmaya bağlı kalınması için Husilere baskı uygulanması çağrısı yaptı.

- İsveç Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:04
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