0553 313 94 23

Hudeyde-Sana yolunun açılması için ön anlaşma sağlandı

Hudeyde limanına 12 yardım gemisinin girişi konusunda ön anlaşmaya varıldı

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
Hudeyde-Sana yolunun açılması için ön anlaşma sağlandı

Yemen'in başkenti Sana ile Hudeyde ili arasındaki yolun "yardımların girişi amacıyla" açılması için ön anlaşma sağlandı.

Husilerin İsveç'teki müzakerelere katılan heyet üyelerinden Hamid Asım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile Husilerin temsilcileri arasında Hudeyde'de gerçekleştirilen toplantılarda, yardımların girişi amacıyla Sana ile Hudeyde ili arasındaki yolun açılması için ön anlaşma sağlandığını kaydetti.

Asım, uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde gerçekleşen toplantılarda ayrıca stratejik Hudeyde limanına 12 yardım gemisinin girişi konusunda da ön anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Sana ile Hudeyde kenti arasındaki ana yol aylar önce kapatılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantısı uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde ülkenin batısındaki Hudeyde'de BM binasında gerçekleşmişti.

- İsveç'teki Yemen konulu müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen cuma günkü oylamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.

Cammaert başkanlığındaki ateşkes denetleyicileri, geçen cumartesi Aden'e, bir gün sonra da Husilerin kontrolündeki Sana'ya gitmişti. Heyet geçen pazar akşamı Sana'dan kara yoluyla Hudeyde kentine gelmişti.

"Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

Görevi, bölgedeki ateşkesi denetlemek ve yeni (tarafsız) askeri güçlerin bölgeye konuşlandırılması için BM tarafından denetlenecek ve başkanlık edilecek "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin bünyesinde Yemen hükümetinden 3, Husilerden de 3 temsilci yer alıyor.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
  1. Hudeyde Limanı
  2. Sana-Hudeyde yolu
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da geniş kapsamlı operasyon
    1. İstanbul'da geniş kapsamlı operasyon
    2. Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular..
    3. "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir..
    4. Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa
    5. Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?
    6. İstanbul'da asayiş uygulaması
    7. Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve..
    8. Aile ödülleri sahiplerini buluyor
    9. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren..
    10. Hastanede güvenlik görevlisinin..
    11. AK Parti Şile belediye başkan adayı..
    12. Sahibinden.com'da günübirlik üyeler..
    13. AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor
    14. TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz..
    15. İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?
    16. Erbakan: Akpınar tasvip edilemez
    17. TBMM'ye ziyaretçi akını
    18. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı..
    19. "Yetimler bize Peygamberimizin emaneti"
    20. Kırık bardaklar sanata dönüşüyor
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?