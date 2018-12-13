"Hudeyde anlaşması Yemen'de barış için sadece başlangıç"

RIMBO (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde Limanı ve kentiyle ilgili tarafların anlaşmaya varmasına rağmen ülkede barışa ulaşmak için daha uzun bir yol olduğunu belirterek, "Müzakere edilecek birçok konu var. Hala çok sayıda anlaşmaya ihtiyaç var. Bu sadece başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarının kapanışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yemen konulu istişare toplantısına ev sahipliği yapan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Hudeyde'de anlaşmaya varılmasının, hem bölgenin güvenliği hem de bölgedeki insanların yaşamı açısından devasa etki oluşturacağına güçlü şekilde inanıyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, pek çoğuna göre müzakere masasındaki en zor konunun Hudeyde'ki durum olduğuna dikkati çekerek, taraflar arasındaki anlaşmanın barış sürecindeki engellerin ve zorlukların aşılması için umut verici olduğunu belirtti.

Yemen'de barışa giden sürecin karmaşık ve uzun olacağına işaret eden Guterres, buna rağmen meşru hükümet ve Husilerin İsveç'te çözüm arzusunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Guterres, "Yemen'de askeri bir çözüme yer yok. Bence tüm taraflar bunu anladı ve bugünkü anlaşma, tüm zorluklara ve engellere karşı tarafların birlikte hareket etmekte ciddi olduklarının göstergesidir." diye konuştu.

Hudeyde konusunda anlaşmaya varılmasına rağmen Yemen'de henüz tam barışın sağlanamadığını ifade eden Guterres, "Katedilecek daha çok mesafe var. Müzakere edilecek birçok konu var. Hala çok sayıda anlaşmaya ihtiyaç var. Bu sadece başlangıç." dedi.

- Hudeyde'yi yerel güçler yönetecek

Guterress, Hudeyde'ye ilişkin varılan anlaşma hakkındaki soru üzerine, anlaşmada tüm valilik sınırlarını içeren ateşkes deklarasyonun ve kent merkezi ile limandan tüm güçlerin çekilmesinin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Liman ve şehir merkezinde BM'nin "çok önemli bir rol" üstleneceğinin altını çizen Guterress, Yemen hukukuna göre buralarda düzenin yerel güçler tarafından sağlanacağını dile getirdi.

Guterress, Hudeyde dışındaki bölgelerde henüz ateşkes anlaşması yapılamadığını ama Hudeyde'deki ateşkesin anlamlı bir başlangıç olduğunu söyledi.

Hudeyde Limanı'nın açılış tarihi ve limandaki insani yardım trafiğinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir başka soru üzerine ise Guterres, henüz tam tarihi bilmediğini fakat limanı en kısa zamanda açmak için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyledi.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

Antonio Guterres, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada da Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.



Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.



Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.