HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan kötü haber
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kovid-19’a yakalandı.
Yeni Akit Ankara
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kovid-19’a yakalandı. Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, karantina sürecini evinde geçirecektir. Sayın Başkanımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.