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Korona Virüs HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan kötü haber
Korona Virüs

HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan kötü haber

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kovid-19’a yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 14:56:00 -
HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan kötü haber

 Yeni Akit  Ankara 

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kovid-19’a yakalandı. Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, karantina sürecini evinde geçirecektir. Sayın Başkanımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

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