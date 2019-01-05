HÜDA PAR'dan 'taziye yemekleri kaldırılsın' çağrısı: Sünnete de uygun değil

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, ülkemizde birçok bölgesinde devam ettirilen ve bir gelenek halini alan taziye yemeklerinin kaldırılmasını istedi.

Bu konuda kanaat önderlerinin, âlimlerin girişimde bulunmaları gerektiğini kaydeden Şahin, "Bölgemizin güzel adetlerinden bir tanesi de halkımızın taziyelere önem vermesi ve yoğunlukla gitmesidir. Zira bir aile bireylerini kaybeden ailelerin teselliye ihtiyacı vardır. Taziye demek teselli demektir. Daha önce taziye süreleri uzun iken Batman'ın belli başlı âlim ve kanaat önderleri devreye girerek taziye süresini sünnete de uygun olarak üç güne indirdiler. Bu çok güzel bir gelişmeydi." ifadelerini kullandı.

'Sünnete de uygun değil'

Konuşmasının devamında Şahin, şunları söyledi:

"Ancak taziyelerle ilgili bir problemimiz daha devam etmektedir. Bu da taziye süresince taziyeye gelenlere verilen yemektir. Verilen yemek taziye sahibini büyük ölçüde mağdur etmektedir. Araştırdığımız kadarıyla aslında sünnete de uygun değildir. Hâlbuki aksine ailesinden bir ferdini kaybeden ailenin belki akrabaları, komşuları tarafından yemeğe çağrılması gerekir. Çünkü zaten kendisinin bir meşguliyeti, hüznü, yası vardır."

'Amacımız taziye sahibinin yükünü hafifletmek olmalıdır'

Taziye yemeklerinin taziye sahibini mağdur ettiğine işaret eden Şahin, "Taziyelerimiz yoğunlukla yapılmakta, fakat bu süre zarfında verilen yemekler taziye sahibini gerçekten mağdur etmektedir. Hele hele vefat eden kişinin bir de hastalık geçirmiş olması durumunda aile haftalarca, belki aylarca hastane kapılarında gidip gelmekte, işine gücüne gidememektedir. Dolayısıyla bu süreç büyük bir maddi kayba da neden olmaktadır. Bu Allah'ın verdiği bir imtihandır, ancak bizim amacımız maddi anlamda taziye sahibinin yükünü hafifletmek olmalıdır." diye konuştu.

'Bir dizi ziyaretlerimiz olacak'

Taziye yemeklerinin sınırlı olması gerektiğini aktaran Şahin, "Taziye evlerinde verilen yemekleri minimize etmek için ileriki günlerde bir dizi ziyaretlerimiz olacak. Taziyelerde verilen yemeğin sadece taziye sahipleriyle sınırlandırılması şeklinde olmalıdır. Bunun için gerek kanaat önderlerimiz, âlimlerimiz, gerekse de STK'larımızdan bu konuda bize destek vermesini bekliyoruz. Taziyede verilen yemeğin taziyeye gelenlere değil de sadece taziye sahiplerinin yemesi şeklinde olmalıdır. Bu konuda belediyemiz bir öğün yemek verse de bu yükü hafifletmemektedir. Herkes de belki buna müracaat da etmemektedir." ifadelerini kullandı.

'Bu mağduriyeti ortadan kaldıralım'

Konuşmasında âlimlere, İl Müftülüğüne ve STK'lara çağrıda bulunan Şahin, "Bölge halkına çağrımız, taziyelerde verilen yemeğin artık taziyeye gelenlere verilmemesi şeklindedir. Çünkü bu hakikaten taziye sahibine büyük bir maddi külfet yüklemektedir. Dolayısıyla bu mağduriyeti ortadan kaldıralım. İnsanlarımız bir taziyesi olduğunda kaybettiği bireyine mi üzülsün, bu konuda masraf edeceği paraya mı üzülsün ikileminde kalmadan sadece kendi taziyesiyle ilgilensin diyoruz. Bu konuda HÜDA PAR olarak halkımıza, kanaat önderlerimize, âlimlerimize, STK'larımıza ve İl Müftümüze çağrıda bulunuyoruz. Artık taziyelerde büyük bir meblağ tutan yemekleri Batman'ımızda kaldıralım diyoruz." şeklinde konuştu.

İLKHA