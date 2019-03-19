Hür Dava Partisi'nden AK Parti'ye destek ziyareti
HÜDA PAR Adıyaman Kahta İlçe teşkilatı, AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti. HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel'i destekleme kararı aldı.19 Mart 2019 Salı 23:13
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Kahta İlçe teşkilatı, AK Parti seçim bürosunu ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Seçimlerde aday göstermeyen HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel'i destekleme kararı aldı.
HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanı Bedir Elçi ve partililer, Akel'in seçim koordinasyon merkezine giderek, desteklerini bildirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akel, HÜDA PAR'ın, 15 Temmuz'da da kendilerini yalnız bırakmadığını ve darbecilere meydan okuduğunu kaydederek, katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Eski milletvekili Mehmet Metiner de HÜDAPAR ile milli kardeşlik bağlarının çok eskilere dayandığını ve bunun 15 Temmuz'da perçinlendiğini belirterek, desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti
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