Hür Dava Partisi'nden AK Parti'ye destek ziyareti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Kahta İlçe teşkilatı, AK Parti seçim bürosunu ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Seçimlerde aday göstermeyen HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel'i destekleme kararı aldı.

HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanı Bedir Elçi ve partililer, Akel'in seçim koordinasyon merkezine giderek, desteklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akel, HÜDA PAR'ın, 15 Temmuz'da da kendilerini yalnız bırakmadığını ve darbecilere meydan okuduğunu kaydederek, katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eski milletvekili Mehmet Metiner de HÜDAPAR ile milli kardeşlik bağlarının çok eskilere dayandığını ve bunun 15 Temmuz'da perçinlendiğini belirterek, desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti