  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Parti kapatma idam cezası hükmündedir
Siyaset

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Parti kapatma idam cezası hükmündedir

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Gara operasyonundan sonra yaşanan tartışmaları değerlendiren Yapıcıoğlu, HDP'nin kapatılması çağrısına da değindi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:15:00 - 2021-02-22 21:26:15
HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Yapıcıoğlu: Parti kapatma idam cezası hükmündedir

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

"Gara operasyonu ile ilgili, ilgisiz herkes konuşuyor." diyen Yapıcıoğlu, "Özellikle de siyaset konumu tarafından askeri konularda uzmanmış gibi yapılan çıkışları doğru bulmuyorum. Her konunun bir uzmanı vardır. Bizim kanaatimize göre ise orada yapılan operasyon yaklaşık altı yıldır rehin olarak tutulan vatandaşlarımızı kurtarmak amacıyla yapılmışsa başarılı olunamadı çünkü rehineler kurtarılamadı. Ama oradaki PKK unsurlarını yok etmek ve o noktadan gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla yapılmışsa o zaman farklı değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

'Acılar üzerinden siyaset yapmak doğru değil'

Terör ve şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ortada yaşanan büyük bir acı var. Herkes bu acılara saygı duymalı. Bu vesile ile acılı ailelere yeniden başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Zor bir süreç. Ben inanıyorum ki orada yaşanan acı üzerinden siyaset yapmak doğru değil. Biz Hüda Par olarak bu konuyu siyasi malzeme yapmaktan imtina ediyoruz." dedi.

'Hüda Par olarak parti kapatmalara karşıyız'

HDP'nin kapatılması tartışmalarına da değinen Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Biz prensip olarak parti kapatmalarının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bizim bakış açımıza göre herhangi bir partide birileri siyasi faaliyet yürütürken suç işlemiş ise cezaların şahsiliği ilkesi gereği suç işleyen kişinin kendisi cezalandırılmalı ama partisi kapatılmamalı. Parti kapatma siyaset açısından bir anlamda idam cezası hükmündedir. Oysa bizim kanunumuzda bir kişi ne kadar ağır suç işlerse işlesin idam cezaları kalkmıştır. Eğer siz partiyi birilerinin işlemiş olduğu şahsi suç sebebi ile kapatırsanız bir anlamda o partiyi idam etmiş olursunuz. Hiç kimse siyasi kimliğinden dolayı mağdur edilmemeli ve cezaevine atılmamalı ama hiç kimse de siyasi bir kimlik taşıyor diye suç işleme özgürlüğünü kendisinde görmemeli. Meseleye ilkesel yaklaşıyoruz ve parti kapatmanın Türkiye'nin gündeminden çıkması gerektiğini düşünüyoruz."

'Erken seçim şu aşamada mümkün değil'

Zekeriya Yapıcıoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Uzun bir süredir bir kısım muhalefet Türkiye'de erken seçim yapılması konusunda çıkışlarda bulunuyor. Türkiye'de erken seçim için şartların mevcut olduğunu düşünmüyorum. Erken seçime karar verilmesi için iki seçenek var. Ya TBMM mevcut çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar vermeli ya da sayın Cumhurbaşkanı tek başına seçimlerin yenilenmesine ve meclisin feshine karar vermeli. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı erken seçim çağrılarına olumsuz cevap vererek seçimlerin zamanında yapılacağını ısrarla belirtmektedir. Diğer seçenek ise meclis tarafından bir karar verilmesi. Şu andaki meclis aritmetiğine baktığımızda ise 5'te 3 çoğunlukla böyle bir karar verilmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü muhalefet partilerinin meclisteki sandalye sayısı 5'te 3 çoğunluk olan 360'a yetişmiyor. Hatta MHP Cumhur İttifakı'ndan çekilip erken seçim isteyenlerin safına katılsa bile seçimlerin yenilenmesi için sayı mümkün olmuyor. Muhalefetin erken seçim konusundaki ısrarı biraz siyaset üretememekten kaynaklı bir durum. Biraz da kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oylarında gerileme olduğunu düşünerek erken seçim zorlaması ile iktidar planı yapıyorlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kriz her an patlayabilir! Suudi Arabistan'a Türkiye tavsiyesi
Dünya

Kriz her an patlayabilir! Suudi Arabistan'a Türkiye tavsiyesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yönelik tutumu Arap ülkesinde günlerdir tartışılıyor. Yakın zamanda Su..
Yok böyle bir rezalet: Hadi Türkiye'yi bitirelim!
Gündem

Yok böyle bir rezalet: Hadi Türkiye'yi bitirelim!

Suriye'den Libya'ya her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağ..
Türkiye 6 ülke arasına girdi
Gündem

Türkiye 6 ülke arasına girdi

Yurt içinde ve yurt dışında tarihi başarılar elde eden Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2'den yeni bir rekor geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay