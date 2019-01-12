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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:14
Diyarbakır
hüda par
Yerel Seçimler
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