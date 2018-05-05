Demirtaş: Hücremde anket yaptım...
PKK'nın siyasi sorumlusu Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından kendince espri yaptı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:27
PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendince espri yaptığını zanneden Demirtaş, "Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka :) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım." diye yazdı.
TESCİLLİ PKK'LI
Selahattin Demirtaş, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" gibi sözleriyle PKK'ya çalıştığını itiraf etmişti.
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