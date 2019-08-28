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Hücre evlerine yapılan baskınlarda FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, bir hücre evine yapılan baskında, iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
Hücre evlerine yapılan baskınlarda FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalarda alınan itirafçıların beyanları doğrultusunda yeni isimlere ulaşılarak, örgütün hücre evleri tespit edildi.

Bu kapsamda, örgütün Fatih ilçesinden sorumlu olduğu değerlendirilen H.Ç'yi itirafçılar teşhis etti. Şüpheli H.Ç, örgütün hücre evine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç'nin kaldığı hücre evinin yan dairesinde de FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilmesi üzerine buraya yapılan operasyonda da, Bylock kullanıcısı F.K'nın kaldığı belirtildi.

Kitapların iç kısmı kesilerek özel bölme haline getirilmiş

Söz konusu evde bulunan kitapların iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirildiği, bu bölmelerde toplamda 179 bin doların bulunduğu kaydedildi.

Savcılığın talimatıyla söz konusu evde yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. dolar
  5. Anadolu Ajansı

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