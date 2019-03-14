0553 313 94 23

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'cüye 11 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalanan Mehmet Emin Aktürk, mahkeme tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:13
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'cüye 11 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Aktürk ve avukatı katıldı.

Sanık Aktürk savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Aktürk'ün, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı suçlardan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aktürk'e ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:13
  1. Adana
  2. FETÖ davası
  3. Firari FETÖ'cü
  4. Mehmet Emin Aktürk
  5. hapis cezası

YORUM YAZ

  • TivitTivit39 dk önce
    Ya fettuş ya fettöş...Hepsi leş olmuş leşş...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sürüden kaçan keçi ve oğlağını jandarma buldu
  1. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
  2. Adliye inşaatı devam ediyor
  3. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
  4. Hakkari’de Sierra Leone uyruklu 5..
  5. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
  6. Başkan Çelik, şehrin farklı..
  7. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
  8. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
  9. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
  10. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
  11. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
  12. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
  13. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
  14. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
  15. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
  16. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
  17. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
  18. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
  19. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
  20. Yaşı küçük, yüreği kocaman
  21. Müjde verildi: Havaray projesi o..
  22. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
  23. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
  24. Shinji Kagawa'ya milli davet
  25. Zeybekci: İzmir’in talihini..
  26. Mağdur apartman sahiplerine..
  27. HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla..
  28. Erzurum'da kar raftingi yarışması
  29. Gürşat Kale sağlık çalışanlarını..
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz..
Fuhşun siyasallaşması!
Fuhşun siyasallaşması!
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
PKK'lıların not defteri bulundu
PKK'lıların not defteri bulundu

Günün Karikatürü

14 Mart 2019
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
Terör çimentosuna baskın
Terör çimentosuna baskın