Hücre evinde "takma sakal, bıyık, peruk" bulunmuştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı hücre evinde "takma sakal, bıyık, peruk 41 bin lira değerinde döviz" bulunan sanık, yargılandığı davada 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bahri Gür ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık Gür, "Örgüt ile hiçbir bağım olmadı. Eşim ByLock'tan 7 yıl 6 ay ceza aldı fakat benim alakam yok." dedi.

Mahkeme başkanının, "Yakalandığınızda hücre evinde takma sakal, bıyık, peruk bulunmuş, 41 bin lira para bulunmuş. Ne diyeceksin?" sorusuna Gür, "Onlar evdeki arkadaşlarımındı. Benimle hiç alakası yoktu. Ben zaten kaçmıyordum. Tek hatam tanık olarak mahkemeye gitmemekti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmam söz konusu değildir. Çünkü örgütle alakam yok." yanıtını verdi.

Eşinin kullandığı ByLock yazışmalarında adının geçtiği iddialarını da kabul etmeyen Gür, "Eşim mi yazmış? Benim haberim yok. Adliyede zabıt katibi görevinde olduğum doğrudur. Askerlerden sorumlu mahrem imam değilim. Tanık, neden 'Bahri Gür benim altımda görev yapan mahrem imamdır' dedi, anlam veremiyorum. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Bahri Gür'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Geçen yıl aralıkta yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ö.Y, Bahri Gür, H.K. ve K.C. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 ayrı adresteki hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalanmıştı. Gür'ün yakalandığı hücre evinde "takma sakal, bıyık, peruk 41 bin liralık döviz" bulunmuş, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



