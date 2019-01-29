"Hububatta 2023 hedefimizi aşacağız"

Okutur, Almanya'nın Köln kentinde devam eden ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Okutur, "ISM fuarı gıda, şekerleme ve diğer yan mamullerle ilgili Almanya ve dünya için çok önemli bir fuar. Bu fuara katılan Türk firmalarımız çok memnunlar. İnşallah çok iyi ticari bağlantılar yapacaklar, hem kendi şirketleri hem ülkemiz için ihracatı çok çok yukarılara taşıyacak siparişler alacaklar." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak sektörel anlamda karlılık ve ihracat hacmini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Okutur, "Bunun için de ürettiğimiz ürünleri katma değerli hale getirmeliyiz. Üyemiz olan ihracatçı firmalarımızı ürünlerinin daha katma değerli hale getirilmesi ve nasıl daha yüksek karlılıklarla ihraç edecekleri konusunda bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.

- Hububatta 2023 hedefi

Başkan Okutur, 2023 hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Firmaların uluslararası fuarlara katılmaları için hem birliğimizin hem de Ticaret Bakanlığının teşvikleri söz konusu. Hububat birliği olarak 2018 yılında 7 milyar dolardan fazla ihracatımız var. Ülke olarak tüm sektörlerde 2023 yılı ihracat hedefimiz toplam 500 milyar dolar. Birlik olarak bizim payımıza 13,7 milyar dolar düşüyor. Hububat birliği olarak 13,7 milyar dolar olan 2023 yılı hedefimizi tutturacağız, hatta bu hedefi aşacağımızı ümit ediyorum."

Okutur, "Ne birlik olarak, ne ihracatçı üye olarak, ne ihraç ettiğimiz markalar olarak maalesef dünyada hak ettiğimiz yerde değiliz. Ülke olarak gıda ve tarımsal ürünler anlamında çok yüksek potansiyelimiz var. Hak ettiğimiz yere gelmek için çaba gösteriyoruz ama bu yeterli değil." dedi.

- Katma değer ve markalaşmanın önemi

Hak ettikleri yere gelmek ve daha başarılı olmak için yapılması gerekenleri anlatan Okutur, "Bunun için ilk yapmamız gereken şey bir defa markalı ürünleri ihraç etmek. İkincisi ürünleri katma değerli hale getirmek. Bu markaları dünyanın her yerinde tanınır hale getirmek ve Türk markalarının dünyada çoğalması ile ülkemizin dünyadaki itibarını artırmak gerekiyor." yorumunu yaptı.

Okutur, gelecek dönemde markalı olmayan ürünlerin ayakta durma imkanı olmadığına vurgu yaparak, "Bizim ihraç ettiğimiz tüm ürünleri markalı hale getirmemiz gerekiyor. Ayrıca ürünlerimizin katma değerini yüksek hale getirirsek hem ülke ekonomisi hem ihracatçı firmalarımız açısından istediğimiz hedeflere varacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 74 firmayla temsil edildiği fuar, yarın sona erecek.