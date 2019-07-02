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’Hububat Timleri’ iş başında, fazla dane kaybını önleyerek, biçerdöver ihlallerine yaptırım uygulayacaklar

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 887 bin 318 dekarlık ekili dikili arazinin bazı bölgelerinde başlayan hasat döneminde biçerdöver denetimi başlattı.

02 Temmuz 2019 Salı 18:00
’Hububat Timleri’ iş başında, fazla dane kaybını önleyerek, biçerdöver ihlallerine yaptırım uygulayacaklar

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 887 bin 318 dekarlık ekili dikili arazinin bazı bölgelerinde başlayan hasat döneminde biçerdöver denetimi başlattı. Görevli 14 ekip ve 44 teknik elemandan oluşan kontrol ekipleri, hububat tarlalarını gezerek en fazla yüzde 3 oranında dane kaybına müsaade edecekleri biçerdöverler denetimleri sırasında görülen ihlallere ise idari yaptırım uygulayacak.


Hububat Timleri hasat boyu tarlalardaki biçerdöverleri kontrol edecek


Konuya ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde 887 bin 318 dekar alanda üretimi yapılan ve büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmekte olan hububatın hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol ekipleri hububat hasatında dane kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. İl genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverler Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı’ doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2019/1 no’lu tebliğleri gereği, hasat dönemi boyunca, İl Müdürlüğümüzde görevli 14 ekip ve 44 teknik elemandan oluşan Kontrol Ekipleri ile Biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Biçerdöver hasatında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana gelebilmekte ve bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir” denildi.


Çiftçinin fazla dane kaybına yol açar biçerdövercilere idarim yaptırım uygulanacak


Açıklamanın devamında ise bu yılın müsaade edilebilir kayıp oranı belirtilerek, aksinin ortaya çıkmasına yol açan biçerdöver sahibi ve operatörlerine ise idari yaptırım uygulanacağı şöyle ifade edildi; “İlimizde 2019 yılında biçerdöver hasatında müsaade edilebilir kayıp oranı yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan Uygulama Talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanacaktır”.


Yetkililer ayrıca, “Çiftçilerimize yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alacakları, biçerdöver hasatında dane kaybının olmadığı verimli bir yıl olması dileriz” temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:00
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