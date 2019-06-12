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Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Bölgenin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adıyaman’da buğday ve arpa hasadı başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Bölgenin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adıyaman’da buğday ve arpa hasadı başladı.


Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde buğday hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek görüştü.


Buğdayın verimi ve hasat hakkında üreticilerden bilgi alan İl Müdürü Adil Alan, " İlimiz geneline baktığımız zaman bu yıl alanlarımızda ciddi bir düşüş söz konusu, çünkü çiftçilerimizin çoğu hububattan bakliyata doğru kayması söz konusu. Arpaya baktığımız zaman 650 bin dekarlık bir alanda üretim yapılmakta iken bu yıl 530 bin dekara geriledi. Ancak genel anlamda geçen yıla oranla daha fazla yağış aldığımız için rekoltede herhangi bir azalma söz konusu değil. Geçen yıla kıyasladığımızda da yüzde 10 veya yüzde 20 bir artış söz konusu. Buğdaya baktığımız zaman geçen yıl 800 bin dekarken bu sene 615 bin dekara geriledi. Ancak dediğim gibi bu sene yağışların gayet güzel olmasından dolayı rekoltede herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır. Yalnız genel anlamda yağış miktarıyla iş alanlarına baktığımızda verim beklediğimizin biraz altında gerçekleşti. Bunlar özellikle bu yöremizdeki çiftçilerimizin seçmiş olduğu çeşitlilikler ekim dönemleri ve yağışların özellikle çiçeklenme döneminde çok olmasından dolayı döllenme istediğimiz bir şekilde olmadığından verim beklediğimizin birazcık altında ama genel anlamda geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir artış söz konusu” dedi.


Merkeze bağlı Taşpınar Köyü Muhtarı Aziz Daşkol ise, “Evet şu anda bizim ekinlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Yani biçerdöverlerimiz şu anda zaten biçiyor, gayet iyi devam ediyor. Biçerci arkadaşlarımız da zaten gayet güzel biçiyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum, verimde de herhangi bir sıkıntımız yok şu anda” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
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