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Hubble teleskobu 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

NASA, Samanyolu Galaksisi'ndeki en parlak ve kütleli yıldızlardan Eta Carinae'nin 170 yıl önceki patlamalarının görüntülerini yayımladı

02 Temmuz 2019 Salı 13:11
Hubble teleskobu 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

ANKARA (AA) - Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin en parlak ve büyük yıldızlarından Eta Carinae'de 170 yıl önce meydana gelen patlamaları kaydetti.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble teleskobu tarafından kayda alınan, Dünya'ya 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli dev yıldız Eta Carinae'deki 170 yıl önceki patlamaların fotoğrafını paylaştı.

Ölmekte olan, ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Eta Carinae sisteminde 1840'ta başlayan ve hala devam eden patlamalarda yayılan gazlar kırmızı, mavi ve beyaz renklerde parlıyor.

Diğer yandan bilim adamları, patlamaya dair fotoğraflarda yeni bir gaz da keşfetti.

Arizona Üniversitesinden Nathan Smith, patlamalar sırasında çok büyük kütlede bir ılık gaz ortaya çıktığını, bu gazın yıldızı çevreleyen maddeyle karışmadığını, normalde boşluk olması beklenen yerde bulunduğunu belirtti.

"Bu ekstra gaz çok hızlı ve enerji anlamında çok yüksek." diyen Smith, gazın, patlamanın nasıl başladığını anlamada önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörüngede dolanan iki yıldızdan oluşan Eta Carinae'de 170 yıl önce başlayan patlamalar, yıldızı bir süre gökyüzünün en parlak ikinci yıldızı haline getirmişti. Uzun süre denizciler tarafından yön bulmakta kullanılan yıldız zamanla parlaklığı kaybederek çıplak gözle zor görülebilir hale geldi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:11
  1. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)
  2. patlama
  3. Yıldız

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