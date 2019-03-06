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Huawei’ye 2019 GSMA'dan "En İyi Mobil Teknoloji İcadı" ödülü

Dünya GSM Birliği, Mobile World Congress 2019 organizasyonu kapsamında Huawei’yi "5G Uplink ve Downlink Decoupling" teknolojisi özelinde "En İyi Mobil Teknoloji İcadı 2019" ödülüne layık buldu- Huawei Kablosuz Çözümler Pazarlama Müdürü Zhou Yuefeng:- "Huawei'nin bu ödülü kazanması büyük bir onur. 5G dağıtımının ilk aşamasında kapsamın nasıl iyileştirileceği, endüstri için yaygın bir sorundur"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
Huawei’ye 2019 GSMA'dan "En İyi Mobil Teknoloji İcadı" ödülü

İSTANBUL (AA) - Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobil Dünya Kongresi 2019 organizasyonu kapsamında Huawei’yi "5G Uplink ve Downlink Decoupling" teknolojisi özelinde "En İyi Mobil Teknoloji İcadı 2019" ödülüne layık gördü.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, GSMA Mobil Dünya Kongresi 2019 organizasyonunda "5G Uplink ve Downlink Decoupling" teknolojisi özelinde, alanında kullanıcı deneyimine yönelik en yüksek başarılardan biri olarak kabul edilen "En İyi Mobil Teknoloji İcadı 2019" ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreninde şirket adına ödülü, Huawei Kablosuz Çözümler Pazarlama Müdürü (CMO) Zhou Yuefeng aldı.

Zhou Yuefeng ödüle ilişkin, "Huawei'nin bu ödülü kazanması büyük bir onur. 5G dağıtımının ilk aşamasında kapsamın nasıl iyileştirileceği, endüstri için yaygın bir sorundur. Huawei, endüstri gelişimini teşvik etmek, tüketici deneyimini geliştirmek ve taşıyıcıların ağ ve hizmetleri daha iyi kullanmasına yardımcı olmak için, 5G teknolojilerindeki sürekli yeniliğin arkasındaki itici güç olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



- Entegre ağ kurulumunun maliyetini düşüyor


Açıklamaya göre, C-bandının frekansı günümüzde kullanılan sistemlerden daha yüksek olduğundan, 5G NR Uplink hizmetlerini taşımak için mevcut 4G Sub-3G spektrumunu kullanmak zor olsa da bu artık doğal bir seçenek haline geldi.

Uplink ve downlink dekuplaj teknolojisi, LTE performansı üzerindeki etkiyi yüzde 10'dan daha azaltmak için TTI seviyesindeki spektrum kaynaklarını dinamik olarak tahsis ediyor. Dahası, C bandında uplink ve downlink kapsamını büyük ölçüde iyileştiriyor, hücre kenar oranı ile birlikte kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde artırıyor.

Bu özellikler, 4G/5G ortak kapsama alanındaki ağ kurulum hedefini etkili bir şekilde uyguluyor ve entegre ağ kurulumunun maliyetini düşürüyor. Bu teknoloji, C bandındaki 5G şebekelerinin baz istasyonu sayısını dengede tutmasını, dağıtım süresini kısaltmasını ve daha fazla kullanıcının 5G hizmetlerinden erken yararlanmasını sağlamak için yaygın olarak kullanılıyor.


- Huawei, dünya çapında 30'dan fazla 5G ticari sözleşmesine imza attı


Mobil geniş bant (MBB) ağ trafiği artışını, özellikle uplink verimi gereksinimlerini hızlandırmanın zorluğuyla başa çıkmak için, Huawei sürekli olarak teknolojik yeniliklere yatırım yapıyor ve uplink & downlink dekuplaj teknolojisini ileriye taşımak için birçok önde gelen operatörle iş birliğine gidiyor.

China Mobile'in Şanghay ve Hangzhou'daki test sonuçlarına göre, taşıyıcı bant genişliği 100 MHz olduğunda, tek bir kullanıcının en yüksek oranı 2,6 Gbps'ye, tüm ağın ortalamaya oranı ise 1,1 Gbps'ye ulaşıyor. Uplink ve downlink ayrıştırma tekniği uygulandıktan sonra, 1,8 GHz, 3,5 GHz değerine kıyasla 5G iç mekan deneyim oranını 2-3 kat, derinliği ise 5-6 kat artırıyor.

Huawei, dünya çapında 30'dan fazla 5G ticari sözleşmesine imza attı ve 40 binden fazla 5G baz istasyonu sevkıyatı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:55
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