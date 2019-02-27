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Huawei'nin katlanabilir telefonununa Barselona'da büyük ilgi

Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X, Barselona'da buluşan teknolojiseverlerden büyük ilgi gördü- Şirketin yeni amiral gemisi, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
Huawei'nin katlanabilir telefonununa Barselona'da büyük ilgi

BARSELONA (AA) - Huawei'nin GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında tanıttığı katlanabilir telefonu Mate X, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İspanya'nın Barselona kentinde devam eden GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress'e (MWC 2019) çıkarma yapan Huawei, arka arkaya tanıttığı yeni ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar süresince her saatte GSMA Mobil Dünya Kongresi'nin en kalabalık stantlarından biri olmayı başaran şirketin standı, özellikle katlanabilir özelliği ile öne çıkan Mate X sayesinde ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

İkisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip Mate X, tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir özellikleriyle teknolojinin güzelliğini özetleyen ve gelecekteki akıllı telefonlar için daha yüksek bir çıta oluşturan yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X tek harekette aktif hale geliyor. Şirketin yeni amiral gemisi, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Mate X ayrıca, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak devrim niteliğinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
  1. GSMA Mobil Dünya Kongresi
  2. Huawei

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