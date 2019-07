Huawei'nin fotoğraf yarışmasına Türkiye'den büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Çinli teknoloji devi Huawei'nin Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri (CEE) ile Nordik bölgesinde gerçekleştirdiği fotoğraf yarışması InFocus Ödülleri, Türk katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

InFocus Ödülleri'nde 24 Haziran'dan bu yana Türkiye'den 7 bin 808 kişi başvuru yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre fotoğraf yarışması projesi kişilerin etrafındaki keşfedilmemiş projeleri bulmak üzerine kuruluyor. "#Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi" kategorilerinden oluşan yarışmada, Huawei kullanıcıları fotoğraflarını "https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/tr/" sitesine ulaşarak yükleyebiliyor.

- Kazananlar halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek



Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dahil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019'a kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak. Eserler daha sonra uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

- Ödüller



Yarışmada büyük ödülü kazanan fotoğrafın sahibi, Huawei MateBook 13, Watch GT ve 10 bin avro ödülün yanı sıra TripAdvisor'dan 250 dolar değerinde hediye çeki ile birlikte fotoğrafının TripAdvisor ülke sayfalarında (İsveç, Polonya, Danimarka, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye) bir hafta boyunca yayınlanma hakkını kazanacak.



Yarışmada her kategorinin birincilik ödülüne layık görülen fotoğrafın sahipleri Huawei MateBook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro ve 2 bin avro para ödülü, her kategorinin ikinci olanları Huawei P30 Pro, her kategorinin üçüncü olanları Huawei P30 ve Halk Ödülü'nü kazanan fotoğrafın sahibi de Huawei P30 Pro ve Watch GT kazanacak.