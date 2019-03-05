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Huawei'den "üstün" 5G iç mekan kapsama deneyimi

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'ndeki deneyim alanında üstün iç mekan 5G deneyimi yaşatmak için yeni 5G LampSite Pro ve 5G CPE Pro teknolojilerini kullandı- 5G LampSite Pro, 5G dijital iç mekan sistemini oluşturmak için kullanılırken, 5G CPE Pro çözümüyle de ultra fiber deneyimi sunuldu

05 Mart 2019 Salı 17:51
Huawei'den "üstün" 5G iç mekan kapsama deneyimi

İSTANBUL (AA) - Huawei, Mobil Dünya Kongresi’ndeki (MWC 2019) deneyim alanında "üstün" iç mekan 5G deneyimi yaşatmak için yeni 5G LampSite Pro ve 5G CPE Pro teknolojilerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, şirket, ilk defa Mobil Dünya Kongresi sırasında, ticari 5G terminalleri bulunan bir alanda 5G DIS iç mekan kapsama ağını kurdu ve sergiledi.

5G LampSite Pro, 5G dijital iç mekan sistemini (DIS) oluşturmak için kullanılırken, 5G CPE Pro çözümüyle de ultra fiber deneyimi sunuldu. 4T4R (4 Alıcı 4 Verici) teknolojisinin kullanıldığı alanda canlı sonuçlar, C bandında 100 MHz bant genişliğinde, 1 Gbps'nin üzerinde bağlantı hızına ulaşıldığını gösterdi.

Genellikle havaalanı, tren istasyonu, stadyum, alışveriş merkezi, metro ve kampüs gibi alanlar önemli 5G kullanım senaryoları olarak görülüyor. 5G LampSite Pro'nun Çin'deki Şangay Hongqiao Tren İstasyonu gibi birçok farklı kullanım alanında dağıtımıyla mükemmel 5G deneyimi operatörler tarafından geniş çapta tanınmıştı.

- 3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirilebiliyor


Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak piyasaya sürülen ve ticari bir terminal olan 5G CPE Pro, ağ kablolarına gerek olmadan, kullanıcıların ultra fiber seviyesinde kablosuz geniş bandın keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Huawei 5G CPE Pro, 3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirmek için kullanılabilecek 3,2 Gbps'ye kadar test hızı sunuyor.

Kullanıcılar akıllı ev yaşamının tadını çıkarmak için HUAWEI HiLink protokolünü destekleyen akıllı ürünleri kolayca ağa ekleyebiliyor. Huawei 5G CPE Pro ile tüketicilere ev, ofis ve kurumsal şebeke gibi çeşitli kullanım alanlarında yeni geniş bant deneyimi sağlanacak.


- "Huawei olarak 5G teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Dijital İç Mekan Sistemi Başkanı Ritchie Peng, şunları kaydetti:

"Huawei olarak operatörlerin 5G ağlarını hızlı ve verimli bir şekilde kurmalarına yardımcı olacak en iyi ürünleri ve çözümleri sunuyoruz. Ticari alanlar için önde gelen 5G iç mekan kapsama ürünü olan Huawei 5G LampSite Pro, Çin'de birçok farklı kullanım senaryosunda konumlandırıldı. Huawei olarak 2019 Mobil Dünya Kongresi sırasında, 1 Gbps'den daha yüksek bir oran sağlamak için en yeni 5G CPE Pro terminalini kullandık. Huawei olarak 5G teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:51
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