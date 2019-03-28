0553 313 94 23

Huawei'den Hiper Bütünleşik Altyapı Ürünü Konsepti

Tüm iş yükü tipleri ve tüm sistemlere uygun olacak şekilde geliştirilen konsept, FusionCube Hiper Bütünleşik Altyapı ve FusionAccess Masaüstü Bulutu Çözümü ile müşterilerin, hepsi bir arada, bulut altyapısı oluşturmasına yardımcı oluyor

28 Mart 2019 Perşembe 10:22
Huawei'den Hiper Bütünleşik Altyapı Ürünü Konsepti

İSTANBUL (AA) - Huawei, Hiper Bütünleşik Altyapı Ürünü Konsepti'ni tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm iş yükü tipleri ve sistemlere uygun olacak şekilde geliştirilen konsept, FusionCube Hiper Bütünleşik Altyapı ve FusionAccess Masaüstü Bulutu Çözümü ile müşterilerin, hepsi bir arada, bulut altyapısı oluşturmasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Hiper Bütünleşik Akıllı Depolama ve Veri Yönetimi Genel Müdürü Philip Chiang, şunları kaydetti:

"Huawei'nin FusionCube ve FusionAccess çözümleri, üst düzey çözümler olarak pazara giriş yapıyor. IDC'nin son raporuna göre, Huawei'nin FusionCube ve FusionAccess çözümleri, yenilikçi teknolojileri ve pazar performanslarıyla Çin'in hiper bütünleşik ve masaüstü bulutu pazarlarında pazar lideri konumunda yer alıyor ve Çin'in bugüne kadar Magic Quadrant'ta listelenen tek bütünleşme odaklı ürünü olma özelliğine sahip. Hiper bütünleşme odaklı altyapı ürünü kavramı, tüm iş yükü tipleri ve tüm sistemlere uygun olacak şekilde kurumsal veri merkezleri ve yan kolları için hepsi bir arada bir altyapı oluşturmayı hedefliyor. Bu şekilde daha verimli, güvenilir ve basit hizmetlerin de yolunu açmış oluyoruz."

Verilen bilgiye göre, FusionCube çözümü kapsamlı bir şekilde bulut sanallaştırma, veri tabanı ve yan dallar olarak 3 ana senaryoyu kapsıyor. FusionCube, merkezi bulut platformlarında ve yan kollarında uygulama iş yüklerinin yönetimini sağlıyor. Bu da işletmelerin merkezden kenarlara doğru, "hepsi bir arada" bir yapı oluşturmasına yardımcı oluyor.

FusionCube Center, cihazları ve hizmetleri merkezi olarak yönetip çalıştırıyor ve bakımını yapıyor. FusionAccess ve FusionCube, tüm iş yükü tipleri ve tüm sistemlere uygun olacak şekilde, "hepsi bir arada" masaüstü bulut çözümünü sağlamak için sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

İlk iki senaryoda, FusionCube, InfiniBand ağları ve veri yeniden yapılandırma hızını iki katına çıkarmak için 8 soketli, yüksek performanslı KunLun sunucuları ile donatıldı. O&M, Erasure Coding (EC), eş zamansız çoğaltma, aktif-aktif, veri tekilleştirme ve sıkıştırma gibi depolama özelliklerini geliştiren kritik iş yüklerini de destekliyor. FusionCube, sınıfının en iyisi olan "Toplam Mülkiyet Maliyeti" ile de çözüm odaklı bir ürün olma özelliği taşıyor.

FusionCube, yan kollar üzerinde kullanıcıların bir QR kodunu tarayarak ikincil işlevleri hızlı bir şekilde başlatmalarını sağlayan "hepsi bir arada" ve tak-çalıştır özellikleri sunuyor. FusionCube, kullanıcıların sahada uzman personel olmaksızın şubelerdeki cihazları ve kaynakları uzaktan yönetmelerine olanak sağlıyor. Bu özellik, işletme maliyetlerini yüzde 65 azaltırken, işletmelerin yeni bir şube yönetimi çağına öncülük etmelerine de yardımcı oluyor.

FusionAccess; "Cloud Workspace-Smart FusionAccess" konseptini oluşturmak, güvenli, verimli, çevik bir bulut çalışma alanı platformuyla en iyi deneyime sahip bilgi işlem, depolama, ağ ve yönetim işlevlerini birleştiren bir masaüstü bulutu aracı sağlamak için FusionCube'ten yararlanıyor. Huawei FusionCube, çeşitli büyük işletmeler, devlet kurumları, mali kuruluşlar, eğitim kurumları ve sağlık hizmetleri dahil birçok küresel işletmeye hizmet veriyor.

Huawei FusionAccess Masaüstü Bulutu Çözümü, 110'dan fazla ülke ve bölgede 4 bini aşkın kurumsal müşteri ve 1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:22
  1. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    2. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    3. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    4. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    5. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    6. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    7. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    8. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    9. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    10. Cinsel hayatta PRP dönemi
    11. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    12. FETÖ'cü Ferhat Sarıkaya'ya istenen..
    13. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    14. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    15. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    16. Merkez Bankasından swap hamlesi
    17. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    18. (özel) İkinci el araç alırken..
    19. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    20. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    21. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    22. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    23. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    24. Filede derbi heyecanı
    25. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    26. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    27. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    28. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    29. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    30. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...