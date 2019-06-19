Huawei'den bulut uygulamalarının gelişimine destek

İSTANBUL (AA) - Huawei, düzenlediği Idea Cloud yarışmasıyla bulut uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, bulut bilişim özelindeki projelerin teşvik edilmesi ve geleceğe taşınması amacıyla "Huawei Idea Cloud" yarışmasını hayata geçirdi.



Üniversite öğrencilerinden profesyonellere kadar tüm ekosisteme açık olan yarışma platformu, geleceğin bulut yazılım ve uygulamalarının gelişimine destek olmayı amaçlıyor.



Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimini teşvik eden bir yarışma olarak öne çıkan Huawei Idea Cloud, genç katılımcılardan serbest geliştiricilere ve sektör profesyonellerine kadar uzanan geniş bir kitleyi, yenilikçi bulut bilişim fikirleri ve uygulamaları geliştirmeye davet ediyor.







- Dereceye giren projeler ödüllendirilecek





Yarışmaya birden fazla proje ile de başvuru yapılabiliyor. Yarışmacılar, sunum içeriklerinin yanı sıra projeleri kapsamında hazırladıkları kod ve modellemeleri de sunabilecek.



7 Temmuz'a kadar başvurulabilecek olan yarışmanın finalistleri ise 14 Temmuz’da belli olacak. Finalistler 15-21 Temmuz'da proje içeriklerini paylaşabilecek. Kazanan projeler ise 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile duyurulacak.

Yarışma sonunda birinci olan proje Huawei P30 Pro, ikinci olan proje Huawei P30, üçüncü olan proje ise Huawei Watch GT ile ödüllendirilecek.