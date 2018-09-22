Huawei'den Apple'a orantısız zeka! Fena Ti'ye aldılar

Yılın ikinci çeyreğinde Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei, Apple ile uğraşmaktan vazgeçmiyor. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından bir tweet ile Apple’a sataşan Çinli şirket, şimdi de cihazlar batarya kapasitesi ile alay etti.

POWERBANK DAĞITTILAR

Bildiğiniz gibi Apple fanatikleri her yıl, yeni iPhone modellerine ilk sahip olanlardan biri olmak için Apple Store’lar önünde uzun kuyruklar oluşturur. Singapur’daki bir Apple Store önüne giden birkaç Huawei görevlisi, yeni iPhone’lara sahip olmak için kuyrukta bekleyen Apple hayranlarına Huawei markalı powerbank’ler dağıttı.

Apple hayranlara dağıtılan powerbank’lerin üzerinde ‘İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak.’ yazıyordu. Böylece Huawei, yeni iPhone’larına kavuşmak isteyen Apple hayranları aracılığı ile Apple’a güzel bir gönderme yapmış oldu. Daha da önemlisi Huawei’nin dağıttığı powerbank’ler kesinlikle ‘ucuz’ ürünler değil. 10.000mAh kapasiteli ürünlerin satış fiyatı 59 dolar (370 TL).