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"Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:- "Ne zaman ki 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir"- "Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır"- "Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir"- "Verilerimizi ve şebekemizi güvence altına almak adına kendi yöntemlerimiz mevcut. Her tür riske karşı hazırlıklıyız"

05 Şubat 2019 Salı 12:17
"Huawei, Turkcell için güvenilir bir iş ortağı"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarına karşın Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Terzioğlu, 21. yüzyılın kişisel verilerin işlenmesi üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz olarak işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, "Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir." diye konuştu.

Son dönemde Huawei ile ilgili gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarının da bu gelişmelerden ayrı olarak ele alınamayacağını vurgulayan Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei’nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Hatırlarsanız geçen sene de başka bir akıllı telefon üreticisi hakkında da sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Bakıyorsunuz, ne zaman ki 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell uzun zamandır iş ortaklığı yaptığı Huawei ile çalışmaya devam edecektir."

- "Her türlü riske karşı hazırlıklıyız"


Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Turkcell'in yerli ve milli teknolojiler geliştirme konusundaki girişimlerinin öneminin yaşanan gelişmeler ile bir kez daha net biçimde ortaya konduğunu belirterek, "Veri güvenliği tüm dünyada gündemde olan bir milli güvenlik meselesi. Son dönemde birçok Batılı şirketin kişisel verileri güvence altına alma konusundaki başarısızlıklarına şahit olduk. Bu konularla alakalı da çok sayıda dava ve soruşturma devam ediyor. Bu nedenle potansiyel risklerin farkındayız." yorumunu yaptı.

İş ortaklarıyla ilgili oldukça tedbirli davrandıklarını vurgulayan Terzioğlu, "Verilerimizi ve şebekemizi güvence altına almak adına kendi yöntemlerimiz mevcut. Her tür riske karşı hazırlıklıyız. Aldığımız tüm cihazları hem donanım tarafında 7/24 takip ediyor, üzerlerinde kendi yazılımlarımızı çalıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, son dönemde gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarına karşın Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:17
  1. Huawei
  2. Turkcell

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