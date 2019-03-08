Huawei TalkBand B3 Lite’ı kullanıcılar ile buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, 4 güne varan kullanım süresi ve kendi bluetooth kulaklığı bulunan akıllı spor bilekliği TalkBand B3 Lite’ı kullanıcılar ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük hayatında sık telefon görüşmeleri yapan ve sağlıklı yaşama da önem veren kişiler için tasarlanan Talkband B3 Lite akıllı bileklik aynı zamanda bluetooth kulaklık olarak da kullanılıyor.

Klipslere bastırarak çıkarınca aktif olan kulaklık, telefon görüşmesi yaparken, video izlerken veya müzik dinlerken de kullanılabiliyor. Özellikle toplu taşımada ve kalabalık ortamlarda gelen sesli mesajları dinlemek ve sosyal medyada videolar izlerken kullanmak için Talkband B3 Lite, en hızlı ve pratik çözüm sunuyor. 10 metreye kadar Bluetooth bağlantı desteği ile telefondan uzaklaşıldığında da bildirimleri görebilmeye ve konuşma yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Telefon araması geldiğinde kulaklığı çıkardıktan sonra konuşma otomatik olarak başlıyor. Ayrıca aynı anda iki farklı telefonla bağlantı desteği de mevcut oluyor. TalkBand B3 Lite Konuşma yaparken arka plandaki gürültüyü tespit ederek engelliyor ve kaliteli bir telefon görüşmesi yapılmasını sağlıyor.

Bu sayede kalabalık ve gürültülü ortamlarda özel görüşmeler çok daha rahat yapılabiliyor. Talkband B3 Lite bu özelliğiyle araç içerisinde özel konuşma yaparak kimsenin rahatsız olmadığı bir yolculuk geçirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bileklik üzerinden gelen aramayı sessize almak, aramayı reddetmek veya son aranan kişiyi tekrar aramak da mümkün oluyor.

TruSleep 2.0 ile uyku düzenini de takip edebiliyor. Koşu ve yürüyüş yaparken de size yardımcı olacak egzersiz verileri sunan TalkBand B3 lite, yakılan kalori, ne kadar süre egzersiz yapıldığı gibi verileri de gösteriyor.Huawei TalkBand B3 Lite, verileri görüntülemek için geniş bir alan sunan 0,91 inç HD OLED renkli ekrana sahip. Sezgisel tasarlanan arayüz sayesinde kullanıcılar, bileklerini çevirerek veya yan kısımdaki fonksiyon tuşu ile istedikleri verileri gösteren ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Arayan kimliği, mesaj bildirimi ve telefon bulma özellikleri ile donatılan TalkBand B3 Lite, aynı anda iki akıllı telefon ile birden senkronize edilip, her ikisinden de çağrı alıp yanıtlayabiliyor. 4 güne kadar kullanım süresi sunan ve sadece 2 saat içinde şarj olabilen pili ile TalkBand B3 Lite günlük hayatı kolaylaştırarak profesyonel bir destek sağlıyor. TalkBand B3 Lite’ın hipoalerjenik malzemeden üretiliyor.