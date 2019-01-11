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Huawei P smart 2019, n11.com’da satışta

Tasarımı, yapay zekalı kamera sistemi ve geniş ekranıyla stil sahibi genç kullanıcılara hitap eden Huawei P smart 2019, Şafak Mavisi, Gece Siyahı ve Mavi renk seçenekleri ile n11.com’da 2 bin 99 liradan satışa sunuldu

11 Ocak 2019 Cuma 13:03
Huawei P smart 2019, n11.com’da satışta

İSTANBUL (AA) - Yapay zeka fotoğrafçılık desteğine sahip Huawei P smart 2019, n11.com’da satışa sunuldu.

n11.com açıklamasına göre, Tasarımı, yapay zekalı kamera sistemi ve geniş ekranıyla stil sahibi genç kullanıcılara hitap eden Huawei P smart 2019, Şafak Mavisi, Gece Siyahı ve Mavi renk seçenekleri ile n11.com’da 2 bin 99 liradan satışa sunuldu.

Huawei P smart 2019, ana kamerasına 5p lens ve 13MP + 2MP çift arka kamera ile gelen ve arka kameralarından biri 13MP lens ve f/1.8 geniş diyafram açıklığına sahip olan cihaz, 2MP lens otantik bokeh efektlerini uygulamak için f/0.95-16 sanal diyafram aralığı desteği ile ek derinlik bilgilerini yakalıyor. Böylece, nesnelerin kenarlarını daha iyi belirleyerek canlı ayrıntılarla daha iyi portreler üretmesini sağlıyor.

-Yapay zeka destekli fotoğraf çekme özelliği


Fotoğrafları aydınlatmaya ve her ayrıntıyı en az bozulma ile çekmeye yardımcı olan altı saniyeye kadar uzun pozlamayı destekleyen Huawei AI Görüntü Sabitleme ve Gece Modu özelliklerine de sahip olan cihaz n11.com’da fotoğrafseverleri bekliyor. Çift arka kamerayı yöneten yapay zeka, 500'den fazla sahne türünü tanımlamak, 22 kategori etiketi oluşturmak, gerçek zamanlı optimizasyon sağlamak ve böylece çekilen fotoğrafların her zaman olabilecek en iyi şekilde görünmesini sağlamak üzere tasarlandı.


-Yüksek oyun performansı

6,21 inç boyutunda ve 415 PPI piksel yoğunluğunda FHD + (2340x1080) çözünürlüğü destekleyen cihaz, 12 nm işlem teknolojisi ve yeni Kirin 710 yonga seti ile etkileyici oyun performansı sunuyor. Huawei P smart 2019, 3400 mAh'lik büyük bir pil kapasitesine sahip. Kirin 710 işlemci ve akıllı güç yönetimi ile birleştirilen pil ömrü sayesinde Huawei P smart 2019, 18 saat aralıksız video oynatabiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:03
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