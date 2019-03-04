Huawei Müdürü Wanzhou’dan Kanada’ya dava

Çin telekom devi Huawei’nin Kanada’da tutuklanan Mali İşler Müdürü Meng Wanzhou, ABD’nin isteği üzerine tutuklanmasından dolayı Kanada’ya dava açtı.

Wanzhou, Aralık ayında Vancouver havaalanında dolandırıcılık şüphesi ve ABD’nin İran’la ilgili yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Wanzhou, Kanada’nın kendisinin ABD’ye resmen iade sürecini Cuma günü başlatmasından sonra Kanada hükumetine, sınır dairesine ve polise karşı medeni haklarının ciddi bir şekilde ihlal edildiği konusunda dava açtı.

Wanzhou, Kanada’nın ABD’ye iadesi konusunda yasal bir mahkeme kararı yayınlayacağı 6 Mart’ta mahkemeye çıkacak ve iade tarihi belirlenecek.

Çin, Wanzhou tutuklanmasından ABD’ye kadar bütün yaşananları siyasi olarak nitelendiriyor. Wanzhou ise hakkında yapılan tüm suçlamaları reddediyor.