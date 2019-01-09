0553 313 94 23

Huawei krizi büyüyor! Çin misilleme tehdidinde bulundu

Çin, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya misillemede bulunacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
Huawei krizi büyüyor! Çin misilleme tehdidinde bulundu

Çin, teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'un serbest bırakılmaması durumunda, ABD ve Kanada'nın misillemelere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek” başlığıyla yayımlanan başyazıda, Huawei'in mali işler direktörünün serbest bırakılmaması durumunda Çin'in ABD ve Kanada'ya daha ileri misillemede bulunacağı vurgulandı.

Başyazıda "ABD ve Kanada Mıng’ı hemen serbest bırakmalı. Bu tek seçenek." ifadeleri kullanılarak ABD hükümetinin kapatılmış olmasının Mıng'ın davasının gecikmesi için bir bahane olmaması ve Çin'in ABD ve Kanada ile ilişkilerinin Washington yönetiminin "kaotik" iç işlerinden etkilenmemesi gerektiği savunuldu.

ABD'nin "böylesine keyfi bir tutuklama" için Batılı ülkelerin bir şekilde desteğini aramasının "haksızlık" olduğu belirtilen yazıda, "Zaman işliyor. Kanada bir tercihini yapmalı. Çinli bir yüksek teknoloji şirketinin mali işler direktörü sonunda 'haksız bir siyasi kuşatmanın' kurbanı olursa ABD ve Kanada, Çin'den gelecek misillemelere tamamen hazırlıklı olmalı." ifadelerine yer verildi.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Mıng'ı 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığını bildirilmişti. Kanada makamları Çin hapishanesinde yatan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
  1. Van
  2. Kanada
  3. ABD
  4. Çin
  5. Huawei

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    2. Çatışma ortasında kalarak başından..
    3. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    4. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    5. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    6. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    7. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    8. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    9. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    12. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    13. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    14. Türkiye’nin görkemli falezleri
    15. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    17. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    18. “Arapları öldürün!”
    19. Kamuda Blokzincir Konferansı
    20. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı